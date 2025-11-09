Ek gelir kaynağı, kilosu 500 TL: Toplarken çok dikkatli olmak gerekiyor

Konakkuran Mahalle Muhtarı Ferhat Baykul da zehirli mantar türleri olduğuna dikkat çekti. Baykul, "Bölgemizde hasat şenliği başladı ama herkes dikkatli olmalı. Küçük mantarlar toplanmamalı, kontrolsüz hasat yapılmamalı. Ayrıca zehirli mantarlar da var. Tanımadıkları mantarları kesinlikle toplamamalılar" dedi.

Bölgede 20 yıldır mantar toplayan Menekşe Erkay ise yanlış toplamanın mantarın geleceğini tehdit ettiğini söyledi. Erkay, "Mantar bizim ek gelirimiz. Severek topluyoruz ama küçük mantar toplanmamalı. Yanlış toplayanlar yüzünden mantar azaldı. Eskiden torba torba toplardık, şimdi bir poşet bile zor doluyor. Biz mantarı aldıktan sonra yerini kapatırız, küçük mantarı ellemeyiz. Böyle olunca seneye yine çıkar, herkese yeter" diye konuştu.

Yanlış hasadın yanı sıra yağış eksikliğinin de üretimi etkilediğine değinen AK Parti Feke İlçe Başkanı Vahit Todil, "1997'den beri sedir mantarının ihracatını yapıyoruz. Feke'mizin beyaz altını bölge ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Ama bu sene yağmur az, mantar da az. Köylülerimiz zor şartlarda topluyor. Yağmur duasına bile çıkmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ise AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı'nın sedir ormanlarının kesim planına alınmasını engelleyerek mantarın geleceğini koruduğunu hatırlattı.