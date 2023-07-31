Ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenecek? MTV 3. taksit ödemesinde son durum

Ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ayrıntılar araç sahiplerince merak ediliyor. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. 15 Temmuz tarihinden önce yapılan satışlarda aracı alan, sonrasında yapılan satışta için ise aracı satan ödeyecek. Peki, ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenecek?

Ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenecek? MTV 3. taksit ödemesinde son durum - 1

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinde süre uzatıldı. Öte yandan 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ek ödemeleri de şimdi vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, MTV 3. taksit ödemesinde son durum...

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Ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenecek? MTV 3. taksit ödemesinde son durum - 2

EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV’nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek.

Ek MTV’nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

Ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenecek? MTV 3. taksit ödemesinde son durum - 3

EK MTV ÖDEMEYEN TAŞITA MUAYENE YOK

2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

Ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenecek? MTV 3. taksit ödemesinde son durum - 4

DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK 

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

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