Ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenecek? MTV 3. taksit ödemesinde son durum
Ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ayrıntılar araç sahiplerince merak ediliyor. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. 15 Temmuz tarihinden önce yapılan satışlarda aracı alan, sonrasında yapılan satışta için ise aracı satan ödeyecek. Peki, ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenecek?
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinde süre uzatıldı. Öte yandan 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ek ödemeleri de şimdi vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, MTV 3. taksit ödemesinde son durum...