Ek MTV ne zaman ödenecek? 2023 MTV 3. taksit ödemesi gündemde
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri devam ediyor. 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 31 Temmuz'da sona erecek. Şimdi ise bu yıla mahsus yapılacak ek MTV ödemeleri gündemde. Peki, Ek MTV ne zaman ödenecek?
Ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ayrıntılar netlik kazandı. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. 15 Temmuz tarihinden önce yapılan satışlarda aracı alan, sonrasında yapılan satışta için ise aracı satan ödeyecek. İşte, 2023 MTV 3. taksit ödemesi hakkında bilgiler...