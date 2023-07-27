Ek MTV ne zaman ödenecek? 2023 MTV 3. taksit ödemesi gündemde

EK MTV ÖDEMEYEN TAŞITA MUAYENE YOK

2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.



Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.