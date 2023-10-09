Ekim ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesinde son durum

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ay belirli tarihlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin, Ekim ayında ne zaman yatacağı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek. İşte, Ekim ayı Aile Destek ödemelerinde son gelişmeler...