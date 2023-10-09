Ekim ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesinde son durum

2023 Ekim ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. Peki, Ekim ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Ekim ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesinde son durum - 1

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ay belirli tarihlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin, Ekim ayında ne zaman yatacağı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek. İşte, Ekim ayı Aile Destek ödemelerinde son gelişmeler...

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Ekim ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesinde son durum - 2

EKİM AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile Destek Programı ekim ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Ekim ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesinde son durum - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Ekim ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemesinde son durum - 4

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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