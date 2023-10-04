Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 Eylül enflasyon rakamları
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 4,75, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu. Bu gelişmenin ardından ise Ekim ayı kira artış oranları merak konusu oldu. Peki, Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Ekim ayı kira artış oranı pek çok kiracı ve ev sahibinin gündeminde yer alıyor. Konutlarda kira zam oranı yüzde 25 olarak devam ediyor. Öte yandan dükkan ve iş yerleri için ise kira oranları TEFE-TÜFE rakamlarına bağlı. İşte, 2023 Ekim ayı kira artış oranı...