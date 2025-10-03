Ekim ayı ÖGG sınav takvimi: 117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman?

117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavının 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da yapılacağı açıklandı. Özel ve kamu kurumlarında güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 117. ÖGG sınavına katılabilir. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.