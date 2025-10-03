Ekim ayı ÖGG sınav takvimi: 117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93.Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) kılavuzu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Kılavuzda sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, 117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Ekim ayı ÖGG sınav takvimi: 117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman? - 1

117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavının 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da yapılacağı açıklandı.  Özel ve kamu kurumlarında güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 117. ÖGG sınavına katılabilir. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ekim ayı ÖGG sınav takvimi: 117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman? - 2

Yazılı sınavın ardından 20 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulamalı atış sınavı gerçekleştirilecek. Sınav süresi silahsız sınav için 120 dakika, silahlı sınav için 150 dakika, silah farkı sınavı için ise 30 dakika olarak uygulanacak. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilecek.

Ekim ayı ÖGG sınav takvimi: 117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman? - 3

SINAV SONRASI SÜREÇ

Sınav soruları ve cevap anahtarlarının 21 Ekim 2025’te yayımlanması, adayların ise 22 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında sorulara itirazda bulunabilmesi planlanıyor.

Ekim ayı ÖGG sınav takvimi: 117. Dönem 93. Temel Yenileme Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman? - 4

Yazılı sınav sonuçlarının 7 Kasım 2025’te açıklanacağı, 10 – 12 Kasım 2025 tarihleri arasında ise adayların sonuçlara itiraz edebileceği, bu itirazların sonuçlarının 13 Kasım 2025’te ilan edileceği bildirildi. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER