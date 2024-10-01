Ekim ayının gelişi kutlanıyor: Ekim ayı mesajları ve sözleri

Ekim ayı, Latince "octo" (sekiz) kelimesinden türemiştir. Eski Roma takviminde yılın sekizinci ayıydı. Sonradan Gregoriyen takvimine geçişle onuncu ay olarak yer aldı. Ekim ayı, birçok kültürde hasat dönemi, renkli doğa manzaraları ve çeşitli festivallerle dolu bir zaman olarak bilinir. Özellikle sonbaharın güzellikleri bu ayda daha belirgin hale gelir.

Ekim ayında sonbahar mevsimi kendini iyice hissettirir, ağaçlar renklenir, ve hava serinler. Ayrıca, birçok ülkede cadılar bayramı kutlanır. Ekim, tarım ürünlerinin hasat dönemi için de önemli bir aydır.