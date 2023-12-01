Ekimde 5, kasımda 223 kilogram: İzmir’de 22 yılın rekoru kırıldı
Ekim ayında metrekareye 5 kilogramla Türkiye’nin en az yağış alan ili olan İzmir’de kasımda 223,6 kilogramla rekor kırıldı. Kentte, 22 yıl sonra en yağışlı kasım ayı yaşandı.
Geçen ay uzun yıllar ortalamasından yaklaşık 2,5 kat fazla yağış alan İzmir, 2001 yılından sonraki en yağışlı kasımı geçirdi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıldan bu yana nispeten kurak bir dönem geçiren İzmir, geçen ekimde metrekareye 5 kilogramla Türkiye’de en az yağış alan il oldu.Kasımı yağışlı geçiren İzmir merkezde, ay boyunca metrekareye 223,6 kilogram yağış düştü. Kent, geçen yılın aynı ayında ise metrekareye 80,9 kilogram yağış aldı.