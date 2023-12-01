Ekimde 5, kasımda 223 kilogram: İzmir’de 22 yılın rekoru kırıldı

Yazın da aşırı sıcaklıkların yaşandığına işaret eden Tağıl, şunları kaydetti:

“Sıcaklıkların da çok yüksek olması yer altı su seviyesini düşürdü. Eylüle geldiğimizde artık barajlarımızda su seviyesi düşmüştü. Ekim de kurak geçti. Şimdi olan bu yağışlar, özellikle yer altı suyunu beslemesi açısından çok önemli. Tabii biz burada sel yağışlarını demiyoruz, böyle uzun süreli yağış sistemi... Bu yağış sistemi birkaç gün önce başladı, önümüzdeki hafta da devam edecek. Birkaç hafta devam eden, uzun süreli yağışlar, sele neden olmayan yağışlar, toprak altına sızarak yer altı suyunu besleyecek. Yer altı suyunun beslenmesi akarsuların beslenmesi demek. Bizim bir diğer sorunumuz kar kuraklığıydı. Geçen yıl yeteri kadar kar almadık. Yeteri kadar karı üst üste birkaç yıl almazsak bu defa kar kuraklığıyla karşı karşıya geliyoruz. Bazı tahminlere bakarsak, kar yağışının normalin üstünde gerçekleşebileceğini öngörebiliyoruz.”