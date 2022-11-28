Ekimde, Antalya'da 41,2 derece ile sıcaklık rekoru

Ege'de ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,2 dereceyken, bu yıl 17,9 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 1,8 derece Kütahya'da, en yüksek 37,4 derece Milas'ta gözlendi.



Akdeniz'de ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,4 dereceyken, bu yıl 20,4 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 3,1 derece Göksun'da, en yüksek 41,2 derece Antalya'da görüldü.



İç Anadolu'da ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,7 dereceyken, bu yıl 12,5 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 7,5 derece Kangal'da, en yüksek 34,0 derece Karaman ve Çumra'da yaşandı.