Ekinoks tarihleri: 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri neler? 21 Mart en uzun gece mi, en uzun gündüz mü?
Ekinoks gece ve gündüzün eşit olması anlamına gelir ve yılda iki defa yaşanır. 23 Eylül ile 21 Mart ekinoksları, Güneş ışınlarının ekvatora dik açıklarla gelmesi sonucu oluşur. Bu tarihlerde Kuzey ve Güney Yarım Kürede farklı durumlar meydana gelir. 21 Mart ekinoksunda neler yaşanır, günler uzar mı, kısalır mı?
Doğa olaylarından olan ekinoks, 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde meydana geliyor. 21 Mart tarihi Kuzey Yarım Küre'deilkbaharın başlangıcı olurken, Güney Yarım Küre'de tam tersi yaşanır. İşte, 21 Mart ekinoksu detayları...