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Ekinoks tarihleri: 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri neler? 21 Mart en uzun gece mi, en uzun gündüz mü?

Ekinoks gece ve gündüzün eşit olması anlamına gelir ve yılda iki defa yaşanır. 23 Eylül ile 21 Mart ekinoksları, Güneş ışınlarının ekvatora dik açıklarla gelmesi sonucu oluşur. Bu tarihlerde Kuzey ve Güney Yarım Kürede farklı durumlar meydana gelir. 21 Mart ekinoksunda neler yaşanır, günler uzar mı, kısalır mı?

Ekinoks tarihleri: 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri neler? 21 Mart en uzun gece mi, en uzun gündüz mü? - 1

Doğa olaylarından olan ekinoks, 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde meydana geliyor. 21 Mart tarihi Kuzey Yarım Küre'deilkbaharın başlangıcı olurken, Güney Yarım Küre'de tam tersi yaşanır. İşte, 21 Mart ekinoksu detayları...

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Ekinoks tarihleri: 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri neler? 21 Mart en uzun gece mi, en uzun gündüz mü? - 2

21 MART EKİNOKSU NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

21 Mart tarihinde yaşanan ekinoks, temelde gece ve gündüzlerin eşitlenmesidir. Yaşanan bu olay temelde Dünya'nın şekli ve hareketleriyle alakalı gelişir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise bunun tersi yaşanır.

Ekinoks tarihleri: 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri neler? 21 Mart en uzun gece mi, en uzun gündüz mü? - 3

21 Mart'ta Güneş ışınları ekvatora 90 derecelik dik bir açıyla gelir ve ekvatorda gölge boyu sıfır olur. Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar mevsiminin başlangıcı kabul edilir. Aynı zamanda 21 Mart, Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gecenin başlangıcıdır.

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