Ekinoks tarihleri: 21 Mart ekinoksu nedir, özellikleri neler? 21 Mart en uzun gece mi, en uzun gündüz mü?

21 MART EKİNOKSU NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

21 Mart tarihinde yaşanan ekinoks, temelde gece ve gündüzlerin eşitlenmesidir. Yaşanan bu olay temelde Dünya'nın şekli ve hareketleriyle alakalı gelişir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise bunun tersi yaşanır.