Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'nin en büyük tuz kaynağı olan Tuz Gölü’nde hasat devam ediyor. Elde edilen 1,5 milyon ton tuzun büyük bir bölümü yurtiçinde değerlendirilirken bir kısmı da 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

İHA 01.10.2021 - 13:16 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 13:36

Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 1

Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan Tuz Gölü’nde hasat devam ediyor.

Sezonda elde edilen yaklaşık 1,5 milyon ton tuzun büyük bölümü yurt içinde değerlendirildi.

Bir bölümü de 60'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 2

Ankara, Konya ve Aksaray'ın ortasındaki kapalı havzada bulunan, zengin mineral yapısı ile yaklaşık 250 milyon ton tuz rezervinin bulunduğu tahmin edilen Tuz Gölü’nde 1800’lü yılların başından günümüze tuz üretimi yapılıyor.

Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 3

Gölde, 5 havuzda 18 kilometrekarelik bir alanda üretim yapılıyor. 

Üretim yapılan havuzlardaki suların çekilmesiyle tuz oluşumu başlıyor.

Tuz kesme makineleri ile toplanan tuzlar kamyonlara aktarılarak toplanma alanına ve işlenmek üzere fabrikaya gönderiliyor.

Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 4
Gölde ham madde ve tuz üretiminin yazın 3-3,5 ay içerisinde gerçekleştirildiğini anlatan Tuz Gölü’ndeki Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, “Bu süre yaklaşık 1 buçuk milyon ton tuz elde ederiz. Elde ettiğimiz ürünün büyük çoğunluğunu yine ham madde olarak piyasada ihtiyaç olan yerlere, yaklaşık 400 bin tonunu da fabrikamızda katma değeri daha yüksek mamul madde haline getiririz” dedi.
Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 5

Çetiner, “2010'da başladığımız ihracatı yılda 200 bin ton seviyelerine çıkardık. Hedefimiz önümüzdeki 4, 5 yıl içinde bu rakamı 300 bine çıkarmak. İhracatı fabrikamızdan aldığımız, katma değeri yüksek mamul madde olarak yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa, Afrika kıtasında yaklaşık 10 ayrı ülke ve Uzak Doğu ülkeleriyle birlikte 60 ülkeye ulaştık” diye konuştu.

Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 6

60'DAN FAZLA ÜLKEYE TUZ İHRACATI

Gıda sektörünün yanı sıra deterjan sektöründeki işletmelere de ihracat yaptıklarını anlatan Çetiner, “Başta tuzu gıda pazarına yönelik sunuyorduk.  Piyasadaki global firmalardan bir çoğunun ana tedarikçisiyiz. Tuz şu an deterjanın ham maddesi olarak tüm dünyada kullanılıyor. Çıkarttığımız tuzu taleplere göre müşterilere gönderiyoruz” dedi.

Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 7
Suyun sertliğini düşürmek için tüm dünyada tablet tuz üretimi olduğunu ifade eden Çetiner,  "Kendi markamızı oluşturduk. Tablet tuzun çok farklı kullanım alanları var. Otellerde, büyük sitelerde suyun yumuşatılması amacıyla kullanılır. Hanelerde bulaşık makinelerinde deterjanın bıraktığı izlerin giderilmesi için de kullanılır" diye konuştu..
Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 8

Çetiner, “Denizlerdeki plastik ve ağır metal kirliliği hat safhalarda. Denizlerden çıkan tuzlar da  kirliliğe maruz kalıyor. Tuz Gölü Anadolu’nun ortasında. Tuz Gölü'nde kirlilik sıfırın altında. Organik haliyle dünyanın birçok yerine gönderiyoruz” dedi.

Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 9
Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 10
Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 11
Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 12
Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor - 13

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