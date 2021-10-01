Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor

Gölde ham madde ve tuz üretiminin yazın 3-3,5 ay içerisinde gerçekleştirildiğini anlatan Tuz Gölü’ndeki Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, “Bu süre yaklaşık 1 buçuk milyon ton tuz elde ederiz. Elde ettiğimiz ürünün büyük çoğunluğunu yine ham madde olarak piyasada ihtiyaç olan yerlere, yaklaşık 400 bin tonunu da fabrikamızda katma değeri daha yüksek mamul madde haline getiririz” dedi.

Çetiner, “2010'da başladığımız ihracatı yılda 200 bin ton seviyelerine çıkardık. Hedefimiz önümüzdeki 4, 5 yıl içinde bu rakamı 300 bine çıkarmak. İhracatı fabrikamızdan aldığımız, katma değeri yüksek mamul madde olarak yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa, Afrika kıtasında yaklaşık 10 ayrı ülke ve Uzak Doğu ülkeleriyle birlikte 60 ülkeye ulaştık” diye konuştu.

Gıda sektörünün yanı sıra deterjan sektöründeki işletmelere de ihracat yaptıklarını anlatan Çetiner, “Başta tuzu gıda pazarına yönelik sunuyorduk. Piyasadaki global firmalardan bir çoğunun ana tedarikçisiyiz. Tuz şu an deterjanın ham maddesi olarak tüm dünyada kullanılıyor. Çıkarttığımız tuzu taleplere göre müşterilere gönderiyoruz” dedi.

Suyun sertliğini düşürmek için tüm dünyada tablet tuz üretimi olduğunu ifade eden Çetiner, "Kendi markamızı oluşturduk. Tablet tuzun çok farklı kullanım alanları var. Otellerde, büyük sitelerde suyun yumuşatılması amacıyla kullanılır. Hanelerde bulaşık makinelerinde deterjanın bıraktığı izlerin giderilmesi için de kullanılır" diye konuştu..