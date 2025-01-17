Ekipler depoya baskın yaptı: Sahte içkiler burada üretiliyormuş
İstanbul'da sahte içkiden ölümler artıyor. 37 kişi hayatını kaybederken Bayrampaşa'da ekipler harekete geçti. Sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 7,5 litre sahte içki yakalanırken üretimi yapan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da 72 saati aşkın süredir sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.
Sahte içki faciasında son durum: 37 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı!