Ekipler depoya baskın yaptı: Sahte içkiler burada üretiliyormuş

İstanbul'da sahte içkiden ölümler artıyor. 37 kişi hayatını kaybederken Bayrampaşa'da ekipler harekete geçti. Sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 7,5 litre sahte içki yakalanırken üretimi yapan şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler depoya baskın yaptı: Sahte içkiler burada üretiliyormuş - 1

İstanbul'da 72 saati aşkın süredir sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Sahte içki faciasında son durum: 37 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneden kaçtı!

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Ekipler depoya baskın yaptı: Sahte içkiler burada üretiliyormuş - 2

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Son olarak ölü sayısı megakentte 37'ye yükseldi.

Ekipler depoya baskın yaptı: Sahte içkiler burada üretiliyormuş - 3

İsmetpaşa Mahallesi'nde sahte içki üretilen bir depoya dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Ekipler depoya baskın yaptı: Sahte içkiler burada üretiliyormuş - 4

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından düzenlenen operasyonda, plastik kap içerisinde bir litre etil alkol, pet şişe içerisinde 3 litre votka, şeffaf cam şişe içerisinde 1,5 litre rakı, cam şişe içerisinde 2 litre viski ve plastik şişe içerisinde malt ibareli viski aroması ele geçirildi.

Ekipler depoya baskın yaptı: Sahte içkiler burada üretiliyormuş - 5

Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen Ali Çolak (63) isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler depoya baskın yaptı: Sahte içkiler burada üretiliyormuş - 6

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içki yalnızca ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Fiyat Kontrolü: Gerçek alkolün fiyatı belirli bir aralığa sahiptir. Normalden çok daha ucuz olan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalıdır.

Ambalaj ve Etiket: Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunur. Etiketin üzerindeki yazıların bulanık, eğri veya silik olması sahte olduğuna işaret edebilir.

Bandrol: Türkiye'de satılan alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü bulunması zorunludur. Bandrolün olmaması veya sahte görünmesi bir uyarı işareti olabilir.

Tat ve Koku: Sahte içkilerde kullanılan alkol türü farklı olduğu için tadı ve kokusu orijinal üründen farklı olabilir. Anormal bir tat veya koku fark ederseniz içmekten kaçının.

Kapak ve Şişe: Şişenin kapağı gevşek ya da orijinaline göre farklı olabilir. Ayrıca, orijinal ürünlerin şişeleri genellikle daha kaliteli malzemeden üretilir.

Satın Alınan Yer: Alkollü içecekleri güvenilir ve lisanslı yerlerden almak önemlidir. Sokak satıcılarından veya belirsiz kaynaklardan alınan içkiler sahte olabilir.

Ekipler depoya baskın yaptı: Sahte içkiler burada üretiliyormuş - 7

GİB UYGULAMASIYLA AYIRT ETMEK MÜMKÜN

GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor. Tek yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak. Sahte içki; içki üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasına verilen isim.

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