Ekiplerin Tina planı: Köpeğe GPS takıldı, nereye gideceği izlenecek (Korhan Berzeg için çalışmalar hızlandı)

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74 gün sonra dönen Tina’nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. Köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.

Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirme yapan, köpek eğitim uzmanlarından da destek alan ekipler, Tina’nın da görev alacağı bir yol haritası belirledi.

Dün Berzeg’in evine gelen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, köpeğin fotoğraflarını çekip, parmak izine ulaşılması için tasma üzerinde incelemeler yaptı.