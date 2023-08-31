Ekiplerin Tina planı: Köpeğe GPS takıldı, nereye gideceği izlenecek (Korhan Berzeg için çalışmalar hızlandı)

Tatil için geldiği memleketi Balıkesir’de 17 Haziran’da kaybolan Korhan Berzeg’in, onunla birlikte kaybolan köpeği Tina günler sonra evine geri döndü. Tina’nın geri dönüşüyle birlikte, Berzeg’i arama çalışmaları yeniden hız kazandı. Ekipler, Doberman cinsi Tina’ya GPS cihazı takılmasına karar verdi. Böylece Tina’nın arazide nereye gideceği izlenerek, 74 gün boyunca kaldığı yerin tespit edileceği düşünülüyor.

Ekiplerin Tina planı: Köpeğe GPS takıldı, nereye gideceği izlenecek (Korhan Berzeg için çalışmalar hızlandı) - 1

ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi.

17 Haziran’da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

Kayıp ihbarı üzerine 250 kilometre karelik alan ekipler tarafından tarandı ancak günlerce Berzeg’den bir ize ulaşılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ekiplerin Tina planı: Köpeğe GPS takıldı, nereye gideceği izlenecek (Korhan Berzeg için çalışmalar hızlandı) - 2

TİNA 74 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken, Korhan Berzeg’in köpeği Tina, 74 gün sonra 29 Ağustos’ta evine geri döndü.

Armutlu Mahallesi’ndeki evine gelen ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ileride, Berzegler’in aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden Tina’yı görenlerin ihbarı sonrası Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gitti.

Erman’ın evine gittiği Berzegler’in aile dostunun da köpeği teşhis etmesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince Berzeg’in eşi Angela Berzeg, Armutlu Mahallesi’ndeki evlerine gelip, köpeği teslim aldı.

Ekiplerin Tina planı: Köpeğe GPS takıldı, nereye gideceği izlenecek (Korhan Berzeg için çalışmalar hızlandı) - 3

ALIKONULMUŞ OLABİLİR

74 gün sonra dönen Tina’nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. Köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.

Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirme yapan, köpek eğitim uzmanlarından da destek alan ekipler, Tina’nın da görev alacağı bir yol haritası belirledi.

Dün Berzeg’in evine gelen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, köpeğin fotoğraflarını çekip, parmak izine ulaşılması için tasma üzerinde incelemeler yaptı.

Ekiplerin Tina planı: Köpeğe GPS takıldı, nereye gideceği izlenecek (Korhan Berzeg için çalışmalar hızlandı) - 4

TİNA'YA GPS TAKILACAK

Görgü tanığı 5 kişinin ifadesini alan ekipler, Berzeg’i arama çalışmalarına 78 kişiden oluşan AFAD, JAK, Jandarma Komando, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile bugün de devam etti.

İz takip köpeklerinin de yer aldığı arama çalışmaları, Tina’nın bulunduğu yerden başlatıldı. Tina’ya GPS cihazı takılarak arazide nereye gideceği takip edilecek.

Böylece köpeğin 74 gün boyunca kaldığı yer veya yerlerin tespiti düşünülüyor.

Bu sabahki çalışmaları, Armutlu Mahallesi'ne gelen Gönen Kaymakamı Aslan Yurt da yakından takip etti.

Ekiplerin Tina planı: Köpeğe GPS takıldı, nereye gideceği izlenecek (Korhan Berzeg için çalışmalar hızlandı) - 5

KAN VE DIŞKI ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Öte yandan Gönen Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile Berzeg’in evine gelen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kaybolduğu süre içinde Tina’nın ne ile beslendiğini belirlemek için kan ve dışkı örnekleri aldı. Örnekler, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'nda inceleniyor. İncelemenin sürdüğü, sonuçların henüz çıkmadığı öğrenildi.

Ekiplerin Tina planı: Köpeğe GPS takıldı, nereye gideceği izlenecek (Korhan Berzeg için çalışmalar hızlandı) - 6

TİNA’NIN EVDEKİ İLK ANLARI

Bu arada Tina’nın bulunduğu 29 Ağustos'ta Angela Berzeg ile evinin bahçesinde ilk buluşmasında; bahçedeki kabından su içtiği, ardından kendisini bekleyen kalabalığın yanına gittiği, daha sonra Angela Berzeg'i fark ederek ona doğru koşup, kokladığı öğrenildi.

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