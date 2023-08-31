Ekiplerin Tina planı: Köpeğe GPS takıldı, nereye gideceği izlenecek (Korhan Berzeg için çalışmalar hızlandı)
Tatil için geldiği memleketi Balıkesir’de 17 Haziran’da kaybolan Korhan Berzeg’in, onunla birlikte kaybolan köpeği Tina günler sonra evine geri döndü. Tina’nın geri dönüşüyle birlikte, Berzeg’i arama çalışmaları yeniden hız kazandı. Ekipler, Doberman cinsi Tina’ya GPS cihazı takılmasına karar verdi. Böylece Tina’nın arazide nereye gideceği izlenerek, 74 gün boyunca kaldığı yerin tespit edileceği düşünülüyor.
ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi.
17 Haziran’da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.
Kayıp ihbarı üzerine 250 kilometre karelik alan ekipler tarafından tarandı ancak günlerce Berzeg’den bir ize ulaşılamadı.