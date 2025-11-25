Ekmek almak için evden çıkan yaşlı adamın acı ölümü
25.11.2025 10:42
DHA
Antalya'da ekmek almak için evden çıkan yaşlı adam, yolun karşısına geçerken kepçenin altında kalarak can verdi.
Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi'nde feci bir kaza meydana geldi.
Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe ile altyapı çalışmaları yapılırken ekmek almak için evden çıkan Okan Işık yolun karşısına geçmek istedi.
Kepçe operatörü Erkan G.'nin (37) geri manevra yaptığı sırada, Işık kepçenin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
OPERATÖR GERİ DÖNÜP TESLİM OLDU
Kazanın ardından tepkilerden dolayı uzaklaşan kepçe operatörü Erkan G., kısa süre sonra geri dönerek polis ekiplerine teslim oldu.
Gözaltına alınan Erkan G., polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Okan Işık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.