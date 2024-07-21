Ekmek bıçağı ile 7 yerinden bıçaklanan Sinem'in eski eşine 9 ayda tahliye: Korunma talebi reddedildi
Ankara'da eski eşi Sinem T.'yi çocuklarının gözü önünde ekmek bıçağı ile 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Sinan Özçelik, 9 ay sonra tahliye oldu. Eski eşinin tekrar kendisine zarar vermesinden korkan Sinem T., polise başvurarak koruma talebinde bulundu. Talebi reddedilen mağdur, yardım çağrısında bulundu.
Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.
Özçelik, geçen yıl 24 Ekim'de velayeti eski eşinde olan 11 ve 13 yaşındaki kızlarıyla Çocuk Görüşme Merkezi'nde görüştü. Özçelik, görüşmenin ardından bir parkta buluştuğu eski eşi Sinem T. ile onlara iyi bakmadığı ve başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek tartıştı.