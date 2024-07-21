Ekmek bıçağı ile 7 yerinden bıçaklanan Sinem'in eski eşine 9 ayda tahliye: Korunma talebi reddedildi

"BENİ ÖLDÜRMESİ İÇİN Mİ TAHLİYE EDİYORSUNUZ"

Sinem T., avukatı aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti.

Eski eşinin tekrar kendisine zarar vermesinden korkan Sinem T., polise başvurarak koruma talebinde bulundu. Talebinin kabul edilmediğini söyleyen Sinem T., "Hakim, beni öldürmeye teşebbüsten yargılanan şahsı tahliye etti. Mahkemede bana çok söz hakkı verilmedi. Karşı tarafın avukatı bana şahsın bıçağın sapıyla vurduğunu, bunun öldürmek değil; yaralamak olduğunu, öldürmek istese zaten öldürebileceği şeklinde bir savunma yaptı. Soruşturma aşamasında kızıma yalan ifade verdirmiş babası. Kızım bunu mahkemede söyledi, dikkate almadılar. 'Beni öldürmesi için mi tahliye ediyorsunuz' diye bağırdım. Bana 'İtiraz edersiniz' dediler. Bizi duruşma salonundan çıkardılar. Raporlarım mevcut ve 10 gün yoğun bakımda kaldım. Ölümden döndüm, Rabbim beni 2 evladıma bağışladı. Bıçağın arka sapı bu, 7 tane yarayı nasıl yapsın." diye konuştu.