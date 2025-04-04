Ekmek parası için metrelerce yükseklikte çalışıyor: ''Düşüp ölenler bile oldu''

''GENÇ NESİL BU İŞİ YAPMAK İSTEMİYOR''

Söke ilçe kırsalında çam fıstığı hasadını sürdüren Akın Arıcı, "Atalarımız bizi bu ağaçlara çıkmaya alıştırdı. Çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyiz ve yapacak başka bir işimiz de olmadığından bize zor gelmiyor. Genç nesil, maalesef bu işi yapmak istemiyor. Bu işle uğraşanlar da severek yapmıyor, mecbur olduğu için yapıyor. Pandemiden beri her şeyi değeri arttı ama bizim fiyatlar yüz güldürmüyor. İç künarın kilo fiyatı bin 500 TL civarında, kabuklu çam fıstığının kilosu 300-350 TL bandında, direk kozalak olarak satarsak da 25-30 TL civarında. Günlük hasat ortalaması yerin durumuna ve mahsulün bolluğuna göre değişkenlik gösteriyor. 5-10 çuval da dökebilirsin 1 ton da dökebilirsin" dedi.