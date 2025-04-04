Ekmek parası için metrelerce yükseklikte çalışıyor: ''Düşüp ölenler bile oldu''
Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan çam fıstığında (Künar) hasat sezonu sürerken, üreticiler ekmek parası için metrelerce yükseklikte gözünü kırpmadan çalışıyor.
Aydın'ın Koçarlı ilçesi başta olmak üzere il genelinde yaygın olarak üretilen çam fıstığı ihracat değeri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Metrelerce yükseklikteki ağaçlardan özel yöntemlerle düşürülen kozalaklar, daha sonra fabrikalarda kırılıp içi çıkarıldıktan sonra ayıklanıyor. Yaklaşık 100 kilogram kozalaktan ortalama 2 kilogram künar elde edilirken, uzun işlemlerden geçirildikten sonra ihraç ürünü haline gelen künar kıymete biniyor.