Ekmek teknesini yeniden faaliyete geçirdi: "Hatırası var" dediği fırıncılıkta usta oldu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Handan Baydan, işletmesini yürüttüğü fırında ekmek de pişiriyor.
İki çocuk annesi Baydan, 2020'de eşiyle fırın açtı. O dönem bir süre eşine yardım eden Baydan, aynı yıl eşini kaybetti.
Kısa bir müddet usta bulmakta sıkıntı yaşayan ve fırını çalıştıramayan Baydan, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 35 yaşındaki fırın ustası Yusuf Bayrak'ın da yardımıyla ekmek teknesini yeniden faaliyete geçirdi.