Ekmek teknesini yeniden faaliyete geçirdi: "Hatırası var" dediği fırıncılıkta usta oldu

Zaman zaman başka işler yapmayı planladığını ancak iş yerini "eşimin hatırası var" diyerek kapatmaya elinin varmadığını anlatan Baydan, şunları anlattı:



"Çok zor ama mecburum. Hayatıma devam edebilmek için bu işi yapmak zorundayım ve bu benim işim. Bu mesleği öğrenmesem iş yeri kapalı kalacaktı. Erkek işi kolay değil. Kollarım ateşe dayanmıyor. Odun konusunda zorlanıyorum. Burada evim yok her gün 45 kilometre gidiş geliş yapıyorum.