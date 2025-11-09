Ekmek ve sudan ucuz: 7 aydır kilosu 10 TL

Türkiye’de soğan üretiminin en fazla gerçekleştirildiği ikinci şehir olan Amasya’da bu yıl 90 bin dekar alanda yapılan ekiminden yaklaşık 500 bin ton rekolte elde edildi. İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine de ihracatı sağlandı.