Ekmeklerini ateşten çıkarıyorlar: Sabahın erken saatlerinde tandır mesaisi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren tandır başında hummalı bir mesaiye başlayıp pişirdikleri ıspanak, patates, çökelek, peynir ve biberli ekmekleri 20 ile 40 TL arasında değişen ücretlerle satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu ilçedeki Kapısuyu Mahallesi'nde kadınlar saat 05.00'te tandır başında hummalı bir mesaiye başlıyor.