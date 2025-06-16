Ekmeklerini ateşten çıkarıyorlar: Sabahın erken saatlerinde tandır mesaisi

Arkadaş ortamı oluyor, eğleniyoruz, değişik insanlar tanıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden, hatta yurt dışından gelen çok güzel insanlar oluyor. Çevremizin desteğiyle, eşimle birlikte, çocuklarımla bu işi yaptık ve gururla çalıştık. Tandır ekmeği yapıyorum, gözleme yapıyorum. Hep birlikte destek olarak kazancımızı buradan sağlıyoruz.