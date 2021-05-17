Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar

Mardin'den Diyarbakır'ın Çermik ilçesine çalışmak için gelen ve kırsalda kurdukları çadırlarda kalan aileler, ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden meşe odununu mangal kömürüne dönüştürüyor.

Anadolu Ajansı 17.05.2021 - 13:29

Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 1
Diyarbakır'da mangal kömürü yapımında çalışan aileler, ekmek parası kazanmak için is ve dumanlı ortamda alın teri döküyor.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 2
Geçimini mangal kömürü üretimiyle kazanan "torakçı" olarak adlandırılan işçiler, ateş karşısında verdikleri zorlu mücadeleyle meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürüyor.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 3

MESAİ GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA BAŞLIYOR

Mardin'den gelerek Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde kurdukları çadırlarda aileleriyle birlikte kalan kömür işçileri, mesaiye günün ilk ışıklarıyla başlıyor.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 4
Orman sahalarında yürütülen gençleştirme çalışmaları kapsamında kesime ayrılan meşe ağaçlarını motorlu testereyle kesen işçiler yığma işi bittikten sonra odunların üzerini ve etrafını meşe yaprağı ve toprakla kapatıyor.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 5

ATEŞ KARŞISINDA YOĞUN DUMAN VE İS

Yığını daha sonra ateşe veren işçiler, günlerce gece ve gündüz nöbet tutarak ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden çalışıyor. Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilerin ateş başında verdikleri zahmetli mücadeleye eş ve çocukları da destek oluyor.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 6

"HER YERİMİZ KÖMÜR KARASI OLUYOR"

Mardin Mazıdağı ilçesinden ailesiyle gelen 24 yaşındaki Vedat Yalancı 12 yıldır mangal kömürü üretiminde çalıştığını söyledi.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 7
Yalancı, sabah erken saatlerden itibaren arazide çalışma yürüttüklerini, kesilen ve istiflenerek üzeri saman ve toprakla kapatılan odunları yakmaya başladıklarını belirterek, kül olmaması için de yaklaşık 15 gün başında geceli gündüzlü nöbet tuttuklarını aktardı.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 8
"Mart ayında başlayıp, kasım ayına kadar gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dağda çalışıyoruz, kenesi, yılanı var. Sabah erkenden kalkıp, akşama kadar çalışıyoruz. Çocuklarımızı da buraya getiriyoruz" diyen Yalancı aileden toplam 20 kişi ile bu işte çalıştıklarını söyledi.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 9
Yalancı, her gün güneşin altında yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki testerelerle kesim yaptıklarını dile getirerek, "Sadece gözlerimiz görünüyor bazen. Her yerimiz kömür karası, siyah oluyor" dedi.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 10

''SABAHTAN AKŞAMA KADAR GÜNEŞİN ALTINDAYIZ"

İşçilerden 55 yaşındaki Arif Özyılmaz da sabahtan akşama kadar çalıştıklarını, çadırlarda kaldıklarını söyledi.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 11
Bulundukları bölgede elektrik olmadığını anlatan Özyılmaz, "Sabahtan akşama kadar güneşin altındayız. Dedemizden kalma işimiz ve yaşantımız var. Ormanda olduğumuz için pandemiden haberimiz bile yok. Televizyonumuz olmadığı için haberleri de dinleyemiyoruz. Köylüler bize haber veriyor" diye konuştu.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 12
"Kömürün kilogramını 1 lira 80 kuruşa satıyoruz. Marketlerde 7 liraya satılıyor" ifadelerini kullanan Özyılmaz, ekmek parası için çalışmaya devam ettiklerini aktardı.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 13

"ERKEK ÇOCUKLARININ YAPTIĞI İŞLERİ YAPIYORUZ"

Annesi, babası ve 6 kız kardeşiyle zorlu mesaiyi sürdüren 15 yaşındaki Melek Delek de çalışma koşullarının güç olduğunu ancak ailesiyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 14
Delek, zorlukları sorun etmediklerini aktararak, kız kardeşleri ile sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalıştıklarını, gece de nöbet tuttuklarını kaydetti.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 15
Ağaçların arasında bulunmanın güzel olduğunu anlatan Delek, "Ailemizden kimse corona virüs olmadı, bu bizim için avantaj. Dün annem ve babam burada olmadığı için sabaha kadar nöbet tuttuk. Erkek kardeşimiz yok, 7 kız kardeşiz. Erkek çocuklarının yaptığı işleri yapıyoruz. Akşam olunca ablamlarla çay yapıp, sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 16
Kahraman Dinişir ise ailesiyle mangal kömürü üretimi yaptığını, ateşe karşı zorlu bir mücadele verdiklerini belirtti.
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 17
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 18
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 19
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 20
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 21
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 22
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 23
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 24
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 25
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 26
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 27
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 28
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 29
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 30
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 31
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 32
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar - 33

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