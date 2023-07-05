Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 19. gün

Günde ortalama 50 ila 70 civarı personelin arama çalışmalarını devam ettirdiğini anlatan Şıldak, şöyle devam etti:



"Çalışmalar her yönüyle devam ediyor. Şu ana kadar 136 kilometrekarelik bir alan taranmış durumda. Bu alan birkaç kez gözden geçirildi. Şimdi de Armutlu Mahallesi'ne bizzat giderek çalışmaları yerinde de gözlemleyeceğiz. Çalışmanın adli boyutunu da Gönen Savcılığımız sürdürüyor. Yapılabilecek olan tüm çalışmalar en kapsamlı şekilde, dört dörtlük şekilde sürdürülmüştür. Çalışma yürüten ekiplerimizi tebrik ediyorum. En kısa zamanda ve sağ salim şekilde vatandaşımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Sonuna kadar azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."