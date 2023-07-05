Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 19. gün
Balıkesir'de kaybolan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. Vali Hasan Şıldak arama çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre; 19 günde 136 kilometrekarelik bir alan tarandı. Ancak hala Berzeg'den bir ize rastlanmadı.
Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 19. gününde devam ediyor.