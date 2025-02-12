EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS tercih sonuç sorgulama)
EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den EKPSS tercih sonuç duyurusu geldi. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemleri 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirildi.
2025 EKPSS tercih sonuçları için bekleyiş sona erdi. EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya alımı yapılacak 1830 engelli vatandaş belli oldu. Geçtiğimiz yıl şubat ayında açıklanan EKPSS tercih sonuçları 12 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edildi.