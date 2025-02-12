EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS tercih sonuç sorgulama)

EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den EKPSS tercih sonuç duyurusu geldi. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemleri 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirildi.

EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS tercih sonuç sorgulama) - 1

2025 EKPSS tercih sonuçları için bekleyiş sona erdi. EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya alımı yapılacak 1830 engelli vatandaş belli oldu. Geçtiğimiz yıl şubat ayında açıklanan EKPSS tercih sonuçları 12 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edildi.

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EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS tercih sonuç sorgulama) - 2

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? 

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS tercih sonuç sorgulama) - 3

2025 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarının yanı sıra sayısal bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 1.009 lisans, 261 ön lisans, 419 ortaöğretim olmak üzere 1.689 kişi EKPSS ile yerleşti.

EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS tercih sonuç sorgulama) - 4

EKPSS TERCİH SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 12 Şubat 2025 tarihinde saat 10.54'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi. 

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