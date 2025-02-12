EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS tercih sonuç sorgulama)

2025 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarının yanı sıra sayısal bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 1.009 lisans, 261 ön lisans, 419 ortaöğretim olmak üzere 1.689 kişi EKPSS ile yerleşti.