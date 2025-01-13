EKPSS 2025 tercihleri ne zaman? Kamuya 1830 engelli personel alımı yapılacak
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1830 engelli kamu personeli alımı yapacaklarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuda engelli personel alımı bekleyen adaylara müjdeyi vermişti. Şimdi tüm gözler 2025 yılında yapılacak olan EKPSS tercih tarihlerine çevrildi. Peki, 2025 EKPSS tercihleri ne zaman?
2025 EKPSS tercihleri için tarih araştırmaları başladı. Kamuda engelli personel alımı için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan ve sınav sonuçlarına göre kurayla yerleştirilecek olan adaylar, 2025 EKPSS tercihleri için geri sayıma başladı. Peki, 2025 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?