EKPSS 2025 tercihleri ne zaman? Kamuya 1830 engelli personel alımı yapılacak

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1830 engelli kamu personeli alımı yapacaklarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuda engelli personel alımı bekleyen adaylara müjdeyi vermişti. Şimdi tüm gözler 2025 yılında yapılacak olan EKPSS tercih tarihlerine çevrildi. Peki, 2025 EKPSS tercihleri ne zaman?

EKPSS 2025 tercihleri ne zaman? Kamuya 1830 engelli personel alımı yapılacak - 1

2025 EKPSS tercihleri için tarih araştırmaları başladı. Kamuda engelli personel alımı için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapacak olan ve sınav sonuçlarına göre kurayla yerleştirilecek olan adaylar, 2025 EKPSS tercihleri için geri sayıma başladı. Peki, 2025 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

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EKPSS 2025 tercihleri ne zaman? Kamuya 1830 engelli personel alımı yapılacak - 2

KAMU 1830 ENGELLİ PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." dedi.

Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engellinin kamuda istihdam edildiğini ifade ederek, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Yeni bir atamamızı daha gerçekleştireceğiz. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız. Hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine buradan hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

EKPSS 2025 tercihleri ne zaman? Kamuya 1830 engelli personel alımı yapılacak - 3

2025 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

EKPSS tercih sürecinin 2025 yılının ilk aylarında başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS 2025 tercihleri ne zaman? Kamuya 1830 engelli personel alımı yapılacak - 4

EKPSS TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak

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