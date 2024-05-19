EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (EKPSS) ardından gözler sonuç duyurusunda. Belirlenen takvime göre, EKPSS sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi...

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi - 1

Kamuda boş bulunan engelli personel kontenjanlarına girmek isteyen birçok isteyen birçok kişi, 28 Nisan'da ÖSYM tarafından uygulanan EKPSS'ye (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) katılım sağladı. Sonuçların ardından EKPSS 2024 sonuçları için geri sayım sürüyor.

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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi - 2

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre; EKPSS sonuçları, 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi - 3

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi - 4

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak.

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