EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre; EKPSS sonuçları, 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak.