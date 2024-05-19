EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (EKPSS) ardından gözler sonuç duyurusunda. Belirlenen takvime göre, EKPSS sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2024 EKPSS sonuç tarihi...
Kamuda boş bulunan engelli personel kontenjanlarına girmek isteyen birçok isteyen birçok kişi, 28 Nisan'da ÖSYM tarafından uygulanan EKPSS'ye (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) katılım sağladı. Sonuçların ardından EKPSS 2024 sonuçları için geri sayım sürüyor.