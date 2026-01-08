EKPSS tercih kılavuzu 2026: ÖSYM EKPSS kura ile engelli kamu personeli alımı tercihleri başladı

Engelli vatandaşların kamuda istihdamı için düzenlenen 2026 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından 2026 yılının ilk EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercih süreci bugün itibarıyla başladı. Hem sınav puanı ile hem de kura yöntemiyle yapılacak olan yerleştirmeler için adayların önünde kritik bir takvim var. 2026 EKPSS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek? Tercih kılavuzunda hangi kadrolar var? İşte adım adım başvuru rehberi.