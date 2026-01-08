EKPSS tercih kılavuzu 2026: ÖSYM EKPSS kura ile engelli kamu personeli alımı tercihleri başladı
08.01.2026 10:44
NTV - Haber Merkezi
Engelli vatandaşların kamuda istihdamı için düzenlenen 2026 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından 2026 yılının ilk EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercih süreci bugün itibarıyla başladı. Hem sınav puanı ile hem de kura yöntemiyle yapılacak olan yerleştirmeler için adayların önünde kritik bir takvim var. 2026 EKPSS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek? Tercih kılavuzunda hangi kadrolar var? İşte adım adım başvuru rehberi.
2026 EKPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Adaylar EKPSS tercihlerini, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek. İşte 2026 EKPSS tercih kılavuzu.
2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.
Adaylar, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.
EKPSS TERCİH TARİHLERİ
Adaylar tercihlerini, 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.