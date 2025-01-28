EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS yerleştirme sonuçları

2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercihleri geride kaldı. ÖSYM aracılığı ile EKPSS puanları kapsamında tercihlerini yapan engelli memur adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS yerleştirme sonuçları - 1

Engelli memur alımı kapsamında EKPSS tercih süreci bitti. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. İşte, 2025 EKPSS yerleştirme sonuçlarında son durum...

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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS yerleştirme sonuçları - 2

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 


ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacak.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS yerleştirme sonuçları - 3

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? 

Adaylar,  tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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