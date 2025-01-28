EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS yerleştirme sonuçları
2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercihleri geride kaldı. ÖSYM aracılığı ile EKPSS puanları kapsamında tercihlerini yapan engelli memur adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Engelli memur alımı kapsamında EKPSS tercih süreci bitti. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. İşte, 2025 EKPSS yerleştirme sonuçlarında son durum...