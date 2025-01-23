EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS yerleştirme sonuçları
Engelli memur alımı kapsamında devam eden EKPSS tercih sürecinde son günler yaklaşıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercihleri devam ediyor. ÖSYM aracılığı ile EKPSS puanları kapsamında tercihlerini yapan engelli memur adayları, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2025 EKPSS yerleştirme sonuçlarında son durum...