EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli memur alımında son durum
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemleri 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Memur olarak atanmak isteyen adaylar şimdi ise sonuçlara odaklandı. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya alımı yapılacak 1830 engelli vatandaş belli olacak. Geçtiğimiz yıl şubat ayında açıklanan EKPSS tercih sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor.