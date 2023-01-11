EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih (yerleştirme) sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura tercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. Takvime göre, EKPSS kura tercihleri 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sonuçlara odaklandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih (yerleştirme) sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek - 1

ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

Bugün başlayan tercih işlemleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih (yerleştirme) sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek - 2

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih (yerleştirme) sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek - 3

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şubat ayının ikinci haftasında atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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