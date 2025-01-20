EKPSS tercihleri ne zaman bitecek? 2025 engelli memur alımında son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihlerin alınması sürüyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar ise son başvuru tarihini merak ediyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman bitecek?
Bir süredir gündemde olan engelli memur alımına yönelik süreç başladı. Kamu kurumlarında istihdam olmak isteyen engelli bireyler, EKPSS puanları kapsamında ve ÖSYM kılavuzu doğrultusunda tercihlerini yapacak. İşte, 2025 engelli memur alımında son durum...