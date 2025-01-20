EKPSS tercihleri ne zaman bitecek? 2025 engelli memur alımında son durum

Bir süredir gündemde olan engelli memur alımına yönelik süreç başladı. Kamu kurumlarında istihdam olmak isteyen engelli bireyler, EKPSS puanları kapsamında ve ÖSYM kılavuzu doğrultusunda tercihlerini yapacak. İşte, 2025 engelli memur alımında son durum...