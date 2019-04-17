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Ekrem İmamoğlu, görevi devraldı

Anadolu Ajansı, DHA

Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Mevlüt Uysal'dan devraldı. İmamoğlu, görevi 16 milyon adına devraldığını söyledi, "Bu şehre katkı yapan herkese şükranlarını sunuyorum, hiçbir hemşehrimi ayırt etmeyeceğim" dedi.

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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görevi Mevlüt Uysal'dan devraldı.
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    Maltepe'deki 1089 sandığın sayımı tamamlandıktan sonra birleştirme tutanağı imzalandı.
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    AK Parti'nin "tutanak usulune uygun hazırlanmadı" itirazını seçim kurulu reddetti. Islak imzalı tutanak İl Seçim Kurulu'na ulaştı. Ardından da Ekrem İmamoğlu mazbatasını alması için adliyeye davet edildi.
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    Twitter hesabından "Mazbatamızı alıyoruz" paylaşımı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki partililer Çağlayan'a geldi. Kısa bir süre içinde İmamoğlu'nu taşıyan araç da Çağlayan'a ulaştı.

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    Aracından inerek yoğun kalabalığın arasından geçen İmamoğlu, adliye binasına girdi. İmamoğlu, mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu Twitter hesabından "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum" açıklamasını yaptı.

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    Maltepe ilçe seçim kurulu görevlilerince oy sayımının ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı kesinleşti.

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    Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı.
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binasına geldi.
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    İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI

    İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI

    İstanbul İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'ye gelen Ekrem İmamoğlu, kokteyl salonunda meclis üyelerine hitap ettikten sonra başkanlık makamına geçti.

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    Mevlüt Uysal tarafından karşılanan İmamoğlu, görevi önceki başkandan aldı. Uysal, başkanlık mührünü İmamoğlu'na verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı.
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    Uysal'dan görevi devralan İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasının önündeki otobüsten halka hitap etti.
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