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Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçtan? Ekrem İmamoğlu hangi cezaevine götürülecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmıştı. İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanıklar hakim karşısına çıkarken İBB Başkanı İmamoğlu sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İki farklı dosyada ifade veren İmamoğlu hakkında alınan karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu terör soruşturmasında tutuksuz yargılanırken yolsuzluk suçlamasından ise tutuklandı. Peki Ekrem İmamoğlu hangi cezaevinde kalacak? Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı? İşte, Ekrem İmamoğlu’nun aldığı cezanın detayları…

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçtan? Ekrem İmamoğlu hangi cezaevine götürülecek? - 1

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle sevk edilen İmamoğlu’nun sorgusu sabah saatlerinde tamamlandı. 89 şüpheli için tutuklama talebi çıkarken gözler alınacak karara çevrilmişti. 89 şüpheliden 5’i suç örgütü kurma, yönetmek, rüşvet almak, irtikap kişisel verileri ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun duruşmasını ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Pazar sabahı ise alınan karar duyuruldu. Peki Son dakika Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, ne ceza aldı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçtan? Ekrem İmamoğlu hangi cezaevine götürülecek? - 2

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI MI?

Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken hakimlik sorgusu tamamlandı ve diğer gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam etti.

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan ise tutuksuz yargılanacak. Ekrem imamoğlu Marmara Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçtan? Ekrem İmamoğlu hangi cezaevine götürülecek? - 3

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Ekrem imamoğlu, lise eğitimini Trabzon’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde önce lisans sonrasında ise yüksek lisans eğitimini tamamladı. İmamoğlu’nun kısa süre önce diploması iptal edilmişti.

Aktif siyaset hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olarak başlarken 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %50,8 oy olarak Belediye Başkanı seçildi.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan İmamoğlu, yenilenen seçimde oyların %54,21’ini alarak seçildi.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçtan? Ekrem İmamoğlu hangi cezaevine götürülecek? - 4

2014 tarihinde ise gerçekleşen yerel seçimlerde oyların %51,1’ünü alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Son olarak 5 Haziran 2024 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği’nin 6. başkanı seçildi.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önce gözaltına alındı sonrasında ise tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçtan? Ekrem İmamoğlu hangi cezaevine götürülecek? - 5

İBB SORUŞTURMASI TUTUKLANANLARIN LİSTESİ

Ekrem İmamoğlu
Buğra Gökce
Murat Ongun
Ali İlbak
Adem Tuncay
Ahmet Köksal
Ali Nuhoğlu
Eyüp Subaşı
Kamil Timur Delibaş
Murat Abbas
Mete Sarıaltun
Alper Aydın
Serdal Taşkın
Serkan Öztürk
Mustafa Nihat Sütlaş
Süleyman Atik
Ahmet Çiçek
Yusuf İlbak
Servet Yıldırım
Serdar Haydanlı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçtan? Ekrem İmamoğlu hangi cezaevine götürülecek? - 6

İBB SORUŞTURMASI SERBEST BIRAKILANLAR

Ahmet Palazoğlu
Alihan Aydın
Ercan Saatçi
Alperen Aydın
Bayram Taşkın
Canan Münüklü
Cemal Ufuk Karakaya
Birsen Şahin
Vahit Doğan

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