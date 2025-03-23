Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçtan? Ekrem İmamoğlu hangi cezaevine götürülecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmıştı. İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanıklar hakim karşısına çıkarken İBB Başkanı İmamoğlu sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İki farklı dosyada ifade veren İmamoğlu hakkında alınan karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu terör soruşturmasında tutuksuz yargılanırken yolsuzluk suçlamasından ise tutuklandı. Peki Ekrem İmamoğlu hangi cezaevinde kalacak? Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı? İşte, Ekrem İmamoğlu’nun aldığı cezanın detayları…
İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle sevk edilen İmamoğlu’nun sorgusu sabah saatlerinde tamamlandı. 89 şüpheli için tutuklama talebi çıkarken gözler alınacak karara çevrilmişti. 89 şüpheliden 5’i suç örgütü kurma, yönetmek, rüşvet almak, irtikap kişisel verileri ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun duruşmasını ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Pazar sabahı ise alınan karar duyuruldu. Peki Son dakika Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, ne ceza aldı?