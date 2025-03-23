Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, hangi suçtan? Ekrem İmamoğlu hangi cezaevine götürülecek?

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle sevk edilen İmamoğlu’nun sorgusu sabah saatlerinde tamamlandı. 89 şüpheli için tutuklama talebi çıkarken gözler alınacak karara çevrilmişti. 89 şüpheliden 5’i suç örgütü kurma, yönetmek, rüşvet almak, irtikap kişisel verileri ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun duruşmasını ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Pazar sabahı ise alınan karar duyuruldu. Peki Son dakika Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, ne ceza aldı?