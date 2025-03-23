Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, karar ne oldu? Son dakika Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı soruşturma yürütülüyordu. Terör soruşturması ve yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgulaması tamamlanırken suçlamaları reddetti. Gizli tanıkların beyanlarını kabul etmediğini ifade eden Ekrem İmamoğlu’na yönelik alınan karar belli oldu. Peki Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, son durum ne? İşte, alınan karar…
İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle sevk edilen İmamoğlu’nun sorgusu sabah saatlerinde tamamlandı. 89 şüpheli için tutuklama talebi çıkarken gözler alınacak karara çevrilmişti. 89 şüpheliden 5’i suç örgütü kurma, yönetmek, rüşvet almak, irtikap kişisel verileri ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun duruşmasını ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Pazar sabahı ise alınan karar duyuruldu. Peki Son dakika Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, ne ceza aldı?