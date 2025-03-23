imsakiye

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, karar ne oldu? Son dakika Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı soruşturma yürütülüyordu. Terör soruşturması ve yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgulaması tamamlanırken suçlamaları reddetti. Gizli tanıkların beyanlarını kabul etmediğini ifade eden Ekrem İmamoğlu’na yönelik alınan karar belli oldu. Peki Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, son durum ne? İşte, alınan karar…

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, karar ne oldu? Son dakika Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı? - 1

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle sevk edilen İmamoğlu’nun sorgusu sabah saatlerinde tamamlandı. 89 şüpheli için tutuklama talebi çıkarken gözler alınacak karara çevrilmişti. 89 şüpheliden 5’i suç örgütü kurma, yönetmek, rüşvet almak, irtikap kişisel verileri ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından hakim karşısına çıktı. İmamoğlu’nun duruşmasını ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Pazar sabahı ise alınan karar duyuruldu. Peki Son dakika Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, ne ceza aldı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, karar ne oldu? Son dakika Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı? - 2

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI MI?

23 Mart Pazar sabah saat 07.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 89 zanlı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken hakimlik sorgusu tamamlandı ve diğer gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam etti. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu için terör soruşturmasında ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, karar ne oldu? Son dakika Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı? - 3

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Ekrem imamoğlu, lise eğitimini Trabzon’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde önce lisans sonrasında ise yüksek lisans eğitimini tamamladı. İmamoğlu’nun kısa süre önce diploması iptal edilmişti.

Aktif siyaset hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olarak başlarken 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde %50,8 oy olarak Belediye Başkanı seçildi.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan İmamoğlu, yenilenen seçimde oyların %54,21’ini alarak seçildi.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, karar ne oldu? Son dakika Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı? - 4

2014 tarihinde ise gerçekleşen yerel seçimlerde oyların %51,1’ünü alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Son olarak 5 Haziran 2024 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği’nin 6. başkanı seçildi.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önce gözaltına alındı sonrasında ise tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, karar ne oldu? Son dakika Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı? - 5

İBB SORUŞTURMASI TUTUKLANANLARIN LİSTESİ

Ekrem İmamoğlu
Buğra Gökce
Murat Ongun
Ali İlbak
Adem Tuncay
Ahmet Köksal
Ali Nuhoğlu
Eyüp Subaşı
Kamil Timur Delibaş
Murat Abbas
Mete Sarıaltun
Alper Aydın
Serdal Taşkın
Serkan Öztürk
Mustafa Nihat Sütlaş
Süleyman Atik
Ahmet Çiçek
Yusuf İlbak
Servet Yıldırım
Serdar Haydanlı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı, karar ne oldu? Son dakika Ekrem İmamoğlu kaç yıl ceza aldı? - 6

İBB SORUŞTURMASI SERBEST BIRAKILANLAR

Ahmet Palazoğlu
Alihan Aydın
Ercan Saatçi
Alperen Aydın
Bayram Taşkın
Canan Münüklü
Cemal Ufuk Karakaya
Birsen Şahin
Vahit Doğan

DAHA FAZLA GÖSTER