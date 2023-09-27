Ekrem İmamoğlu’ndan CHP’li başkana tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi’de törene katıldı. İmamoğlu, törende katılımın azlığından şikayet ederek, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e “Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik.” diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan CHP’li başkana tepki - 1

Ekrem İmamoğlu, 5'i Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı.

Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale, Küçükçekmece Safra'da yapılacak kreşlerin temel atma töreni Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki şantiye alanında gerçekleşti.

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Ekrem İmamoğlu’ndan CHP’li başkana tepki - 2

Törende konuşan İmamoğlu, göreve talip oldukları andan itibaren İstanbullu çocukları eşitleme duygusu içerisinde hareket edecekleri sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Bu yüzden çocuklarla ilgili yaptığımız her bir yatırımda, attığımız her bir adımda, İstanbul’un hangi ilçesinde olursa olsun, ‘Ben bu milletin evladıyım, ben bu devletin büyütmek zorunda olduğu bir çocuğum’ diyecek duyguyu yaşayacak ve hayata devletine ve milletine bağlılıkla devam edecek bir ömrü ona sunma gayreti içerisinde olduk, olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’ndan CHP’li başkana tepki - 3

İmamoğlu, temeli atılan 10 kreşten yaklaşık bin 40 çocuğun yararlanacağını söyledi.

Ekrem İmamoğlu’ndan CHP’li başkana tepki - 4

Açtıkları kreşlerde, anne-baba eğitiminden psikolojik desteklere kadar farklı alanlarda hizmet verdiklerini aktaran İmamoğlu, “Bizim en büyük sorumluluğumuz nedir, diye sorarsanız; Cumhuriyet'in çocuklarını, Cumhuriyet'in evlatlarını, Cumhuriyet'in değerini bilen, onun ilke ve ideallerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan CHP’li başkana tepki - 5

Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan CHP’li başkana tepki - 6

İmamoğlu, “Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik.” ifadelerini kullandı.

Avseren, İmamoğlu’na “Başkanım…” yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, “Hiç önemli değil basın, masın” diye konuştu.

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