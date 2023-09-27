Ekrem İmamoğlu’ndan CHP’li başkana tepki
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi’de törene katıldı. İmamoğlu, törende katılımın azlığından şikayet ederek, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e “Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik.” diyerek tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu, 5'i Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı.
Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale, Küçükçekmece Safra'da yapılacak kreşlerin temel atma töreni Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki şantiye alanında gerçekleşti.