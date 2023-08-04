Ekrem İmamoğlu’ndan “yerel seçim” mesajı
CHP’deki “değişim” tartışmaları gündemdeki yerini korurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin mesaj verdi. “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz.” diyen İmamoğlu, “Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çatalca’da çiftçilere ücretsiz verilecek fideler için dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın katıldı.