Ekrem İmamoğlu'nun duruşması ne zaman, nerede olacak? Hangi davalar görülecek?

HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki ifadeleri nedeniyle “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle iddianame hazırlanmış ve bu iddianame kabul edilmişti. Bu davanın ilk duruşması 11 Nisan'da olacak.



İBB Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken şartları oluşmayan firmaya ihale verdiği gerekçesi ile “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla yargılandığı davanın da dokuzuncu duruşması görülecek.



Son olarak ''para sayma'' görüntüleri olarak gündeme gelen 22 kişinin “kanuna aykırı bağış toplamak” iddiasıyla davası görülecek.