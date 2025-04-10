Ekrem İmamoğlu'nun duruşması ne zaman, nerede olacak? Hangi davalar görülecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan Akın Gürlek davasının ilk duruşması görülecek! Öte yandan aynı gün üç dava birden görülecek. Gündemi yakından takip edenler ise ''Ekrem İmamoğlu davası ne zaman, hangi davalar görülecek?'' sorularına yanıt arıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun duruşması ne zaman, nerede olacak? Hangi davalar görülecek? - 1

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart günü tutuklanmış ve Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirilmişti. İmamoğlu günler sonra hakim karşısına çıkacak. Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında ise Akın Gürlek, ihale davası ve 'para sayma' görüntülerine dair açılan davalar görülecek. İşte, detaylar...

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Ekrem İmamoğlu'nun duruşması ne zaman, nerede olacak? Hangi davalar görülecek? - 2

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMAN?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 11 Nisan Cuma günü Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonunda olacak. Daha önce alınan kararda duruşmanın Çağlayan Adliyesi'nde yapılacağı bildirilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun duruşması ne zaman, nerede olacak? Hangi davalar görülecek? - 3

HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki ifadeleri nedeniyle “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle iddianame hazırlanmış ve bu iddianame kabul edilmişti. Bu davanın ilk duruşması 11 Nisan'da olacak.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken şartları oluşmayan firmaya ihale verdiği gerekçesi ile “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla yargılandığı davanın da dokuzuncu duruşması görülecek.

Son olarak ''para sayma'' görüntüleri olarak gündeme gelen 22 kişinin “kanuna aykırı bağış toplamak” iddiasıyla davası görülecek.

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