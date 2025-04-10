Ekrem İmamoğlu'nun duruşması ne zaman, nerede olacak? Hangi davalar görülecek?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan Akın Gürlek davasının ilk duruşması görülecek! Öte yandan aynı gün üç dava birden görülecek. Gündemi yakından takip edenler ise ''Ekrem İmamoğlu davası ne zaman, hangi davalar görülecek?'' sorularına yanıt arıyor.
Ekrem İmamoğlu, 23 Mart günü tutuklanmış ve Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirilmişti. İmamoğlu günler sonra hakim karşısına çıkacak. Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında ise Akın Gürlek, ihale davası ve 'para sayma' görüntülerine dair açılan davalar görülecek. İşte, detaylar...