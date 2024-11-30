Eksi 25,1 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu: Kaldırımda yürürken buz sarkıtlarına dikkat!
Kar, Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına aldı. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi oldu. Mahallede gece en düşük sıcaklık 25,1 derece olarak ölçüldü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğukları kendini göstermeye başladı.
En düşük hava sıcaklığı 25,1 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi'nde ölçüldü.