Eksi 25 derecede hayat durdu. Kentte her şey dondu

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, günlük yaşamı olduğu kadar ulaşım ve altyapıyı da etkiledi.

Soğuk havanın etkisiyle araçlar çalışmadı, birçok sürücü sabah saatlerinde kontak çevirmekte zorlandı.

Uzun süre park halinde kalan araçların motorları donarken, yakıt hatlarında buzlanma meydana geldi.