Eksi 25 derecede vatan nöbeti

Mehmetçik, zorlu arazi koşulları ve soğuk havaya rağmen, sınır hattı ve ötesinde görevini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı o anlara ilişkin görüntüler paylaştı.

Eksi 25 derecede vatan nöbeti - 1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinin 312'sinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığını; Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığını duyurdu.

Eksi 25 derecede vatan nöbeti - 2

Mehmetçiğin yaklaşık 1 aydır soğuk hava ve karla mücadelesi sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 312'sinde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Eksi 25 derecede vatan nöbeti - 3

Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde ise kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altına inerken en soğuk gece, eksi 25 ile İkiyaka Dağları'ndaki Binbir Kapı Üs Bölgesi'nde yaşandı.

Eksi 25 derecede vatan nöbeti - 4

Gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığı belirtildi.

Eksi 25 derecede vatan nöbeti - 5

Yapılan hazırlıklarla tüm hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiği, düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, operasyonların da artan tempoda sürdüğü kaydedildi.

Eksi 25 derecede vatan nöbeti - 6

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