Eksi 25 derecede vatan nöbeti

Yapılan hazırlıklarla tüm hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiği, düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, operasyonların da artan tempoda sürdüğü kaydedildi.