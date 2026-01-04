Eksi 30 dereceyle Çıldır Gölü'nün tamamı buz tuttu
04.01.2026 12:09
İHA
Kars ve Ardahan il sınırı içinde kalan Çıldır Gölü, Sibirya soğuklarının ardından tamamen dondu.
Doğu Anadolu’nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bu sene geç donan göl, kentte etkili olan Sibirya soğuklarının ardından tamamen dondu.
Kış aylarında balıkçılıktan kızak turlarına, fotoğraf tutkunlarından doğa severlere kadar pek çok misafire ev sahipliği yapan göl, bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.
Gölün büyük bölümüne ilk kez çıkan atlı kızaklar, son kontrollerini yaparak buz tabakasının güvenli seviyeye ulaştığını teyit etti.
GÖLE EKSİ 36 DERECE
Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Göle'de hava sıcaklığı eksi 36 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bahçe korkulukları kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları meydana geldi. Vatandaşlar başka otomobillerin aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.