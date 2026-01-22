Eksi 30,9 dereceyle her şey buz tuttu. Arabalar çalışmadı, kapı kilitleri dondu
22.01.2026 10:59
İHA
Ardahan'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Göle'de sıcaklıklar eksi 30,9'a kadar düşerken araç camları buz tuttu, kapı kilitleri dondu.
Sibirya üzerinden gelen dondurucu soğuk hava dalgası birçok kentte etkisini artırdı.
Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte Ardahan'da yaşam olumsuz etkilendi.
Göle ilçesinde en düşük sıcaklık eksi 30,9 derece olarak ölçüldü.
Sabah saatlerinde vatandaşlar, akülerin bitmesi ve motorların donması nedeniyle araçlarını çalıştıramadı.
Soğuk havanın etkisiyle araç camları buz tuttu, kapı kilitleri dondu.
Özellikle dizel araçlarda yakıt donması nedeniyle çalışmama sorunu yaşandığı öğrenildi.
Bazı sürücüler araçlarını battaniye ve brandayla örterek korumaya çalışırken, kimisi de takviye akü yardımıyla araçlarını çalıştırabildi.
Meteoroloji yetkilileri, Sibirya soğuklarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Belediye ve Karayolları ekipleri ise yollarda tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.