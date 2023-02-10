Eksi 9 derecede umutlu bekleyiş

Aile yakınlarını enkazın başında bekleyen vatandaşlardan Necmettin Gıseke, “Tüm herkese teşekkür ederim. Yaramız çok büyük. İçeride 7 tanıdığımız var 4 tanesi çıkarıldı daha içeride 3 tanıdığımız kaldı. Üşüyoruz, beş gündür dışarıdayız bu eksi soğuklarda ilk önce kar ve yağmur yağıyordu. Artık insan toprağın içindeki insanları düşünüyor kendi canını düşünmüyor” dedi.