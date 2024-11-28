Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var!

Üniversite sınavında 106 bin öğrenci yalnızca yarım net yapabildi. Kimi öğrencilerin ise, yanlış sayısı doğruyu geçti yani eksi netlere düştüler. Ancak buna rağmen, bazı vakıf üniversitelerine yerleşebildiler. Hem de bazıları eksi netlerine rağmen yüzde 50 burs bile aldı. Uzmanlar, üniversite sınavına barajın getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var! - 1

Yükseköğretim Kurulu, üniversite sınavı verilerini açıkladı. Buna göre bu yıl 106 bin öğrenci yalnızca 0,50 yani yarım net yapabildi.

Sıfır çeken ya da netlerde eksiye düşen ve buna rağmen üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı ise geçen yıllara göre arttı.

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Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var! - 2

Uzmanlara göre bu sorunun temel nedenleri arasında barajın kaldırılması var. Hesaplama sistemindeki soruna dikkat çeken eğitimci Salim Ünsal, "Bu sene 203 programa son sıradan giren öğrencilerin net ortalamalarına baktığımızda, yaklaşık olarak -12.77 nete kadar düşen öğrencinin de 2 yıllık bir meslek yüksek okulunda patoloji bölümünde okumaya hak kazandığını gördük. Herhangi bir testten yarım net yapması halinde diğer testlerden eksiye düşmüş olmasını olumsuz durum olarak düşünmeyip öğrencinin puanını hesaplıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var! - 3

Öyle ki bazı öğrenciler tercih ettiklerin bölümün alan sınavlarında bile eksi net yaptı. Örneğin, Türk Dili ve Edebiyatı kazanan bir öğrenci, Alan Yeterlilik Testi edebiyat kısmında -1 net yaptı. Ancak buna rağmen bir vakıf üniversitesine yüzde 50 bursla yerleşti.

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var! - 4

Düşük puanlarla öğretmenlik bölümlerini de kazananlar olduğunu söyleyen eğitimci Burak Kılınç, "Karadeniz Bölgesi'ndeki sınıf öğretmenliği programı bu sene 50 kişi yerleşmiş. Bu yerleşen öğrencilerin temel matematik ortalaması 10 üzerinden 4. Fende durum daha kötü 10 üzerinden 1 almışlar. 10 üzerinden 1 alan öğretmen adaylarından biz 4 sene sonra ümit ediyoruz ki bu eksikleri tamamlamış olsunlar ve 1-2-3.sınıftaki çocuklara feni öğretsinler. Bir başarısızlık ya da düşük performans mirası öğretmenden öğrenciye bir şekilde geçiyor. " uyarısında bulundu.

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var! - 5

Uzmanlara göre üniversiteye yerleşebilmek için,"doğru cevap sayısı" sınırlamasının olması gerekiyor.

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