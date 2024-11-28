Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var!
Üniversite sınavında 106 bin öğrenci yalnızca yarım net yapabildi. Kimi öğrencilerin ise, yanlış sayısı doğruyu geçti yani eksi netlere düştüler. Ancak buna rağmen, bazı vakıf üniversitelerine yerleşebildiler. Hem de bazıları eksi netlerine rağmen yüzde 50 burs bile aldı. Uzmanlar, üniversite sınavına barajın getirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Yükseköğretim Kurulu, üniversite sınavı verilerini açıkladı. Buna göre bu yıl 106 bin öğrenci yalnızca 0,50 yani yarım net yapabildi.
Sıfır çeken ya da netlerde eksiye düşen ve buna rağmen üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı ise geçen yıllara göre arttı.