Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var!

Düşük puanlarla öğretmenlik bölümlerini de kazananlar olduğunu söyleyen eğitimci Burak Kılınç, "Karadeniz Bölgesi'ndeki sınıf öğretmenliği programı bu sene 50 kişi yerleşmiş. Bu yerleşen öğrencilerin temel matematik ortalaması 10 üzerinden 4. Fende durum daha kötü 10 üzerinden 1 almışlar. 10 üzerinden 1 alan öğretmen adaylarından biz 4 sene sonra ümit ediyoruz ki bu eksikleri tamamlamış olsunlar ve 1-2-3.sınıftaki çocuklara feni öğretsinler. Bir başarısızlık ya da düşük performans mirası öğretmenden öğrenciye bir şekilde geçiyor. " uyarısında bulundu.