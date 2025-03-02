EKYS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? (ÖSYM EKYS sınav sonuçları tarihi)

EKYS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından açıklanırken gözler sınav sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi duyurdu. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Kültür, Atatürk İlkeleri, Değerler eğitimi, Eğitim ve öğretim etik, eğitim bilimleri sorularından doğru-yanlış toplam cevap sayıları yer alacak. Peki 2025 EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlara ilişkin açıklanan tarih…