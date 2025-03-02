EKYS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? (ÖSYM EKYS sınav sonuçları tarihi)
EKYS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2 Mart Pazar günü düzenlendi. 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek sınavların sonuçları osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Değerlendirme yapılırken adayların sadece doğru cevapları dikkate alınacak. Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında doğru yanıtları etkilemeyecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) MEB 2025 EKYS sınav sonuçları tarihini duyurdu. Peki EKYS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, açıklanan takvimin detayları…
EKYS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından açıklanırken gözler sınav sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi duyurdu. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Kültür, Atatürk İlkeleri, Değerler eğitimi, Eğitim ve öğretim etik, eğitim bilimleri sorularından doğru-yanlış toplam cevap sayıları yer alacak. Peki 2025 EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlara ilişkin açıklanan tarih…