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EKYS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? (ÖSYM EKYS sınav sonuçları tarihi)

EKYS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2 Mart Pazar günü düzenlendi. 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek sınavların sonuçları osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Değerlendirme yapılırken adayların sadece doğru cevapları dikkate alınacak. Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında doğru yanıtları etkilemeyecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) MEB 2025 EKYS sınav sonuçları tarihini duyurdu. Peki EKYS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, açıklanan takvimin detayları…

EKYS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? (ÖSYM EKYS sınav sonuçları tarihi) - 1

EKYS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından açıklanırken gözler sınav sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi duyurdu. Sınav sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Kültür, Atatürk İlkeleri, Değerler eğitimi, Eğitim ve öğretim etik, eğitim bilimleri sorularından doğru-yanlış toplam cevap sayıları yer alacak. Peki 2025 EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçlara ilişkin açıklanan tarih…

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EKYS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? (ÖSYM EKYS sınav sonuçları tarihi) - 2

EKYS SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2 Mart Pazar günü düzenlenen EKYS sınav sonuçları, 21 Mart tarihinde erişime açılacak. “Sonuçlar açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısı ve toplam puanları yer alacak. Yazılı sınavlarda puan hesaplaması yapılırken ağırlıkları şu şekilde olacak;

EKYS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? (ÖSYM EKYS sınav sonuçları tarihi) - 3

Genel kültür: %20.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
Değerler eğitimi: %10.
Eğitim ve öğretimde etik: %10.
Eğitim bilimleri: %30.

EKYS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? (ÖSYM EKYS sınav sonuçları tarihi) - 4

EKYS SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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