EKYS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2023 EKYS sonuçları için tarih verdi

SORULAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?

EKYS soruları ve cevapları geçtiğimiz yıl sınavın gerçekleştiği gün paylaşılmıştı. 2023 EKYS soruları ve cevaplarının da aynı şekilde sınav günü (21 Mayıs) yayımlanması bekleniyor.