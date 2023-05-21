EKYS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2023 EKYS sonuçları için tarih verdi

EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) soruları ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınav sonuçları öncesi alacakları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. EKYS soruları ve cevapları yayınlandı mı? EKYS sonuçları ne zaöan açıklanacak?

EKYS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2023 EKYS sonuçları için tarih verdi - 1

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 21 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. Sınavların tamamlanması ardından soru ve cevapların yayımlanması bekleniyor.

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EKYS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2023 EKYS sonuçları için tarih verdi - 2

SORULAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?

EKYS soruları ve cevapları geçtiğimiz yıl sınavın gerçekleştiği gün paylaşılmıştı. 2023 EKYS soruları ve cevaplarının da aynı şekilde sınav günü (21 Mayıs) yayımlanması bekleniyor.

EKYS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2023 EKYS sonuçları için tarih verdi - 3

2023 EKYS SONUÇ TARİHİ

21 Mayıs 2023 tarihinde yapılan EKYS'nin sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

EKYS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2023 EKYS sonuçları için tarih verdi - 4

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar, online sistem üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sonuçlara T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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