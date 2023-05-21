EKYS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2023 EKYS sonuçları için tarih verdi

ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) 21 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. Sınavların tamamlanması ardından soru ve cevapların yayımlanması bekleniyor.
EKYS soruları ve cevapları geçtiğimiz yıl sınavın gerçekleştiği gün paylaşılmıştı. 2023 EKYS soruları ve cevaplarının da aynı şekilde sınav günü (21 Mayıs) yayımlanması bekleniyor.
21 Mayıs 2023 tarihinde yapılan EKYS'nin sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar, online sistem üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sonuçlara T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.