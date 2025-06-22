El ele girdikleri sınav merkezinde üniversite hayali için ter döktüler

Üniversite sınavına 5'inci defa girmesine rağmen bu sefer sınavın kendisi için ayrı anlamlı olduğunu söyleyen Serkan Kaftanoğlu, şunları söyledi:

"Eşimin normalde öğretmen olma düşüncesi var. Ben de ona destek amaçlı öncelikle hem yanında olmak için bu sınava gireceğim. Sınav yerimizde yan yana olacak ve inşallah başarılı olacağız.''