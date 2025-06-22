El ele girdikleri sınav merkezinde üniversite hayali için ter döktüler

Hatay'da yaşayan Serkan ve Sıla Kaftanoğlu çifti, aynı okulda el ele birlikte girdikleri sınavda üniversite hayaliyle yan yana sınıflarda ter döktüler.

El ele girdikleri sınav merkezinde üniversite hayali için ter döktüler - 1

Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Serkan Kaftanoğlu ve 25 yaşındaki eşi Sıla Kaftanoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) birlikte ders çalışarak birlikte başvuru yaptı.

Kaftanoğlu çifti, sınav başvurusu belgesine baktıklarında aynı okul içerisinde yan yana sınıflarda sınava gireceklerini gördüler. Üniversite sınavına 5'inci girişi olan Serkan Kaftanoğlu, sınava ilk kez giren eşi Sıla'nın heyecanına ortak oldu. 5 aylık hamile olan Sıla Kaftanoğlu, eşiyle birlikte gireceği sınavda anaokulu öğretmeni olmayı hedefliyor.

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El ele girdikleri sınav merkezinde üniversite hayali için ter döktüler - 2

Üniversite sınavına 5'inci defa girmesine rağmen bu sefer sınavın kendisi için ayrı anlamlı olduğunu söyleyen Serkan Kaftanoğlu, şunları söyledi:

"Eşimin normalde öğretmen olma düşüncesi var. Ben de ona destek amaçlı öncelikle hem yanında olmak için bu sınava gireceğim. Sınav yerimizde yan yana olacak ve inşallah başarılı olacağız.''

El ele girdikleri sınav merkezinde üniversite hayali için ter döktüler - 3

5 aylık hamile olan Sıla Kaftanoğlu ise, ''İlk sınav tecrübesini yaşayacağım. Ne aynı sınıfı ne de aynı okulu düşünüyorduk ama nasip böyleymiş. Çocuklarım olduğu için daha çok geceleri sınava çalışıyordum. Eşimle beraber hazırlandık'' dedi.

El ele girdikleri sınav merkezinde üniversite hayali için ter döktüler - 4
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