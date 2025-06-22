El ele girdikleri sınav merkezinde üniversite hayali için ter döktüler
Hatay'da yaşayan Serkan ve Sıla Kaftanoğlu çifti, aynı okulda el ele birlikte girdikleri sınavda üniversite hayaliyle yan yana sınıflarda ter döktüler.
Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Serkan Kaftanoğlu ve 25 yaşındaki eşi Sıla Kaftanoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) birlikte ders çalışarak birlikte başvuru yaptı.
Kaftanoğlu çifti, sınav başvurusu belgesine baktıklarında aynı okul içerisinde yan yana sınıflarda sınava gireceklerini gördüler. Üniversite sınavına 5'inci girişi olan Serkan Kaftanoğlu, sınava ilk kez giren eşi Sıla'nın heyecanına ortak oldu. 5 aylık hamile olan Sıla Kaftanoğlu, eşiyle birlikte gireceği sınavda anaokulu öğretmeni olmayı hedefliyor.