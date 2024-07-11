"El falı bakıyorum" taktiğiyle dolandırıcılık! 3 bin 600 dolar çaldı

Kadının ikna kabiliyeti yüksek olduğu için, fal baktığı kişi de paranın yerini söylüyor. Sonrasında bir arkadaşım sosyal medya üzerinden bana bir video attı. Videoyu izlediğimde yanımıza gelen kadını gördüm. Bir tekstil dükkanından 3 bin 600 dolar çalmış. Bu kadın 1-2 defa gelmişti zaten. Telefonumu aldı, birini aradı ve sonra numarayı sildi. Telefonu elime aldığımda internet bankacılığına bile girmeye çalışmış. Allah'tan şifreyi bilmediği için paralarımı alamadı. Ancak kadının ikna kabiliyeti çok yüksek. Parası çalınan arkadaşımıza da geçmiş olsun." dedi