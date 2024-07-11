"El falı bakıyorum" taktiğiyle dolandırıcılık! 3 bin 600 dolar çaldı
Bursa'da "El falı bakma" taktiği ile mağdurların paralarının nerede olduğunu öğrenen kadın dolandırıcı, bir tekstil dükkanından 3 bin 600 dolar çaldı. Kadın şüphelinin kaçış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, yaptığı kelime oyunları sayesinde vatandaşları dolandıran kadın şüpheli, Vişne Caddesi'ne giderek işyeri sahiplerini gözüne kestirdi. Dükkandan içeri giren şüpheli, el falı bakma iddiasında bulunarak dükkan sahibinin parasının yerini öğrendi. Boşluk bularak 3 bin 600 doları alıp kayıplara karışan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.