El freni çekilmeyen otomobil can aldı. Küçük Öykü'ye annede acı veda
09.03.2026 16:49
İHA
Bursa'da el freni çekilmeyen otomobil, 11 yaşındaki Öykü Durgut'u hayattan kopardı. Küçük çocuk bugün, annesinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuş aşağı hareket edip kaldırımda yürüyen Piri Durgut ile torunları Ayaz ve Öykü Durgut’a çarptı.
Kazada 11 yaşındaki Öykü Durgu, hayatını kaybetti. 11 yaşındaki çocuk bugün gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.
Kaza dün saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi.
Mücahit S. (30), otomobilini yol kenarında park edip markete gitti. Yokuş aşağı el freni çekimi unutularak bırakılan araç hızlandı. Hızlı olan araç yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen dede Piri Durgut (70), torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürükleyen otomobil site duvarına çıkıp direğe çarparak durdu. Kaza sonucu dede ve torunları ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Öykü Durgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KIZININ TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ
Öykü Durgut, Mahmudiye Mahallesi'ndeki Hürriyet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç anne Elif G. (34), kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kızının fotoğrafını ve tabutunu da öpen anne yürekleri dağladı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen dedenin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.