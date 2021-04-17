El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı
Samsun'da akaryakıt istasyonunda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen tanker, yola çıkıp, alt geçit korkuluklarına çarparak havada asılı kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu tanker vinçle kurtarıldı.
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DHA 17.04.2021 - 14:33
Samsun'un İlkadım ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir akaryakıt istasyonuna yakıt getiren Mürsel Turgut (50), kullandığı tankerdeki yükü boşalttı.
Çalışır vaziyetteki, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker, bir süre sonra hareket etti. Yola çıkan tanker, alt geçit korkuluklarına çarparak durdu.
Alt geçit üstünde ön kısmı yola sarkan tanker için polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla tanker vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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