El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı

Samsun'da akaryakıt istasyonunda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen tanker, yola çıkıp, alt geçit korkuluklarına çarparak havada asılı kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu tanker vinçle kurtarıldı.

DHA 17.04.2021 - 14:33

El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı - 1
Samsun'un İlkadım ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir akaryakıt istasyonuna yakıt getiren Mürsel Turgut (50), kullandığı tankerdeki yükü boşalttı.
El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı - 2
Çalışır vaziyetteki, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker, bir süre sonra hareket etti. Yola çıkan tanker, alt geçit korkuluklarına çarparak durdu.
El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı - 3
Alt geçit üstünde ön kısmı yola sarkan tanker için polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı - 4
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla tanker vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

El freni çekilmeyen tanker alt geçit korkuluklarında asılı kaldı - 5

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