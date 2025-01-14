El frenini çekmeyi unuttu: Yol kenarındaki araçlara çarptı

Elazığ'da şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, hareket edip 3 araca çarptı.

El frenini çekmeyi unuttu: Yol kenarındaki araçlara çarptı - 1

Kaza, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

El frenini çekmeyi unuttu: Yol kenarındaki araçlara çarptı - 2

İsmi öğrenilmeyen şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, hareket etti. Kamyon, yol kenarında park halindeki plakası öğrenilmeyen bir otomobil ile hafif ticari araç ve bir yolcu minibüsüne çarptı.

El frenini çekmeyi unuttu: Yol kenarındaki araçlara çarptı - 3

Kazada araçlarda hasar oluştu.

El frenini çekmeyi unuttu: Yol kenarındaki araçlara çarptı - 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırılırken, kamyon şoförü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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