El frenini çekmeyi unuttu: Yol kenarındaki araçlara çarptı
Elazığ'da şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, hareket edip 3 araca çarptı.
Kaza, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi.
Kaza, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi.
İsmi öğrenilmeyen şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon, hareket etti. Kamyon, yol kenarında park halindeki plakası öğrenilmeyen bir otomobil ile hafif ticari araç ve bir yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada araçlarda hasar oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırılırken, kamyon şoförü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.